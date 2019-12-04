Названы недоступные российским туристам дорогие страны

Каждый четвертый российский путешественник мечтает побывать в Японии, но не может себе этого позволить. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса Aviasales, проведенном среди 14 тысяч человек и поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты сервиса опросили пользователей с целью выяснить, в какие страны они хотели бы поехать, но отказывают себе в этом из-за дороговизны направления. Так, 25 процентов респондентов проголосовали за Японию. По словам опрошенных, им любопытно, как в стране сочетаются культурные традиции с высокими технологиями. Однако их останавливает стоимость перелета, отеля и развлечений.

На втором месте оказалась Новая Зеландия, куда поехали бы 14 процентов путешественников, а за ней последовала Великобритания — 11 процентов туристов. Несмотря на то что в Лондон легко найти авиабилеты и за пять тысяч рублей с вылетом из Москвы, путешественники переживают из-за цен на проживание и местный транспорт.

На четвертой строчке оказались США, о которых мечтают 10 процентов россиян. В случае с Соединенными Штатами туристов останавливает не только стоимости поездки, но и визовый вопрос.

Еще 9 процентов опрошенных хотели бы побывать в Исландии и увидеть своими глазами Голубую лагуну и гейзеры. Кроме того, 7 процентов респондентов признались, что их мечта — провести отпуск в Ирландии.

Замыкают десятку желаний такие страны, как Сингапур, Перу, Австралия и Канада, получившие по 6 процентов голосов каждая.

В марте россияне признались, что не могут позволить себе длительный отпуск в майские праздники, так как «все дорого». Такой вывод сделали специалисты портала TourDom, исходя из проведенного ими опроса. Согласно полученным результатам, больше половины российских туристов (53 процента) не планировали отдыхать.

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