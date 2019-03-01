Россиянам не хватило денег на отпуск в майские праздники

Россияне признались, что не могут позволить себе длительный отпуск в майские праздники, потому что «все дорого». Такой вывод сделали специалисты портала TourDom, исходя из проведенного ими опроса.

Согласно полученным результатам, больше половины российских туристов (53 процента) не поедут отдыхать, даже если возьмут трехдневный отпуск между праздниками. Тем не менее 29 процентов респондентов готовы воспользоваться такой возможностью и отправиться в путешествие на все 10 дней, а 18 процентов ответили, что в поездку на праздники их не отпустит работодатель.

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Руководитель туристической фирмы «КонТур» Ирина Конфетова подтвердила, что количество бронирований путевок на период майских каникул в 2019 году уменьшилось по сравнению с предыдущим годом. Однако, по ее словам, пока рано делать выводы о снижении спроса, поскольку россияне могут забронировать туры спонтанно ближе к маю.

В ноябре 2018 года пятая часть россиян отказалась от летнего отпуска из-за нехватки средств. Оказалось, что 18 процентов опрошенных никуда не поехали, так как у них не было денег на путешествие. 24 процента респондентов провели свой летний отпуск на даче или садовом участке. На Кавказе или в Крыму отдохнули 8 процентов россиян.

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