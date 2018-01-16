Россияне массово поехали за границу

Число россиян, выехавших за границу, увеличилось в 2017 году на 19,8 процента. Общее количество поездок превысило 38 миллионов, сообщил РИА Новости.

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов объяснил увеличение выездного турпотока доступностью предложений на рынке.

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Чиновник отметил, что количество поездок россиян за границу почти достигло докризисного уровня 2014 года (42 миллиона). За последние 17 лет рост турпотока из России увеличился почти вдвое.

На новогодние праздники российские туристы также выезжали в другие страны. Фаворитами путешественников стали Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индия и Израиль.

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