Россиянам не хватило денег на летний отдых

Почти половина россиян планирует провести лето дома. Об этом сообщается на на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Примерно 45 процентов опрошенных никуда не поедут, 34 процента проведут лето на дачах, а 14 процентов — в селе или другом городе. Всего 4 процента россиян собираются отправиться за границу.

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Отмечается, что 44 процентов опрошенных отказались от поездок по причине нехватки средств, а у 18 процентов поводом стали семейные дела.

Также опрос показал, что предполагаемые траты на летний отдых в среднем по России составили 44 тысячи рублей, однако в Москве и Санкт-Петербурге эта сумма значительно выше — почти 55 тысяч рублей.

Ранее 29 мая стало известно, что самым популярным направлением для отдыха с детьми летом в России оказалась родина артиста Григория Лепса — город Сочи. Эксперты составили рейтинг востребованных для поездок с семьей мест по результатам анализа отелей и апартаментов, которые россияне выбирают чаще всего в период с 1 июня по 31 августа 2018 года.

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