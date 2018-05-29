Родной город Лепса назван лучшим для отдыха с детьми

Самым популярным направлением для отдыха с детьми летом в России оказалась родина артиста Григория Лепса — город Сочи. Об этом сообщается в отчете российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, предоставленном редакции Ленты.ру.

Эксперты составили рейтинг востребованных для поездок с семьей мест по результатам анализа отелей и апартаментов, которые россияне выбирают чаще всего в период с 1 июня по 31 августа 2018 года.

В топ-10 лидирующим оказался Сочи, далее последовали другие курорты Краснодарского Края и Крыма: Евпатория, Анапа, Феодосия, Ялта, Судак, Алушта, Ейск, Геленджик и Севастополь.

Кроме того, сервис выяснил, что дешевле всего отдых будет в Анапе и Евпатории (по две тысячи рублей за ночь), а дороже всего в Алуште и Ялте (более двух с половиной тысяч за ночь).

Материалы по теме «У меня на кладбище знакомых больше, чем живых» Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет

В ноябре 2017 года туристический интернет-сервис «Туту.ру» представил список городов Европы, куда реже всего летают российские туристы. Рейтинг составлен на основе данных о покупках авиабилетов на сайте компании. Топ открыл ирландский Шаннон — самый молодой город в стране, получивший этот статус только 35 лет назад.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!