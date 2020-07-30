Россияне массово скупили авиабилеты по пяти направлениям

Российские туристы на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений массово скупили авиабилеты по нескольким направлениям внутри страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования туристического сервиса Biletix, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, самыми популярными среди отечественных путешественников в августе стали пять маршрутов — Сочи (25 процентов от всех бронирований по России), Крым (24 процента), Анапа (11), Санкт-Петербург (5) и Калининград (4).

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Кроме того, стало известно, что, несмотря на постепенное открытие границ, на зарубежные вылеты приходится лишь восемь процентов бронирований, перелеты по России составляют 92 процента. При этом лидерами по восстановлению спроса среди региональных центров стали Тюмень (рост в 3,3 раза), Волгоград (2,4), Ростов-на-Дону (2,2), Томск (2,2) и Челябинск (1,2).

В целом же объем же бронирований авиабилетов туда-обратно внутри страны с вылетом в августе вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средний чек увеличился на 17 процентов — с 10,9 до 12,9 тысячи рублей.

29 июля в Ростуризме назвали главное условие получения кешбека за туры по России. Вернуть часть потраченных средств можно только при покупке путевки через интернет и оплате картой «Мир» — путешествие можно оплатить «только на странице туроператора или гостиницы в интернете». Инициатива будет реализована в рамках программы, о которой ранее объявил премьер-министр России Михаил Мишустин — предполагается, что правительство вернет россиянам часть денег, потраченных на отпуск внутри страны.

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