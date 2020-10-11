Эксперты назвали способы сэкономить при покупке билета на поезд

Эксперты онлайн-сервиса Туту.ру назвали способы приобрести железнодорожные билеты с максимальной выгодой, передает РИА Новости.

В купе стоимость проезда на верхней полке ниже на несколько сотен рублей, такие места чаще участвуют в распродажах. При поездке с ребенком до 10 лет, нижнее место лучше оформлять на него, а верхнее — на себя. В сидячих вагонах можно сэкономить, покупая откидное кресло.

Покупая билеты на поезда, отправляющиеся среди ночи или рано утром, можно потратить меньше за счет низкого спроса. Самые дорогие билеты — с вечера пятницы и на все выходные.

Стоимость билетов на большую часть дальних и скоростных поездов не фиксированная и зависит от сезона, дня недели и количества проданных мест. Билеты на пиковые периоды (выходные и праздники, школьные каникулы и летние месяцы) выгоднее покупать в первые дни или часы старта продаж.

Некоторые поезда не участвуют в программе динамического ценообразования, и стоимость проезда в них зависит от сезонных коэффициентов. Весной и осенью билеты будут дешевле, чем летом или на Новый год. В случае уверенности в датах поездки, можно оплатить билеты по невозвратным тарифам. Такой вариант позволит сэкономить до 20 процентов от стандартной стоимости.

Ранее российские туристы описали свои предпочтения в подготовке к отпуску. Большинство респондентов признались, что собираются в отпуск заранее (30 процентов) или стараются так делать (40 процентов).