Выявлены самые простые способы сэкономить на покупке авиабилетов

Авиапассажирам рассказали о самых простых способах сэкономить на покупке билетов на самолет. Соответствующие методы выявили в туристическом сервисе Skyscanner, пишет Daily Express.

Так, в первую очередь, путешественникам рекомендуется выбирать определенные дни недели и время для бронирования — к примеру, искать и приобретать авиабилеты в воскресенье.

«Завал на работе в середине недели может сильно давить, и у многих возникает соблазн запланировать небольшой отпуск, чтобы подбодрить себя. Постарайтесь сопротивляться этому желанию: если бронируете поездку в среду, вы можете переплатить», — указано в тексте.

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При этом вылет из определенных стран может быть дешевле в какой-либо конкретный день — согласно данным организации, самым выгодным для путешествия из Великобритании является пятница: покупка билета на этот день позволяет сделать перелет экономнее как минимум на 21 процент.

Кроме того, туристам по возможности следует сравнивать цены на перелеты в соседние аэропорты — некоторые из них могут оказаться значительно выгоднее, в зависимости от местоположения и набора авиакомпаний-клиентов. Вдобавок эффективным способом сохранить бюджет может стать перелет туда-обратно двумя разными авиакомпаниями.

В октябре прошлого года стало известно, что самым эффективным способом экономить на путешествиях оказался поиск билетов не только в определенный город прибытия, но и по соседним направлениям. Еще один популярный способ экономии — оплату отеля сразу после бронирования, а не при заселении.

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