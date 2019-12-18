Назван способ сэкономить на путешествиях в Новый год

Выбор удачной даты для вылета назвали одним из способов сэкономить на путешествиях в Новый год. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса Aviasales, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что в путешествие за границу лучше всего отправиться 31 декабря, а по России — 1 января. В таком случае авиабилеты обойдутся минимум на семь процентов дешевле, чем в любые другие праздничные дни.

Более того, как отмечают специалисты, на некоторых популярных направлениях можно сэкономить и больше: например, авиабилеты в Минск с вылетом 31 декабря будут стоить около восьми тысяч рублей, что на 22 процента дешевле, чем в другие даты.

Помимо этого, запланировав начало поездки на последний день года, можно улететь на Пхукет за 50 тысяч рублей со скидкой 16 процентов, в Милан за 21 тысячу рублей со скидкой 12 процентов, в Берлин за 19 тысяч, а в Тель-Авив и в Барселону за 25 тысяч рублей — со скидкой по семь процентов.

Если говорить о внутренних перелетах, то в первый день 2020 года на 15 процентов дешевле обойдется билет в Уфу и Краснодар и на 12 процентов — перелет в Петербург и Ростов-на-Дону.

Кроме того, вылет 1 января позволит сэкономить девять процентов на рейсах в Казань (10 тысяч рублей), Симферополь (14 тысяч рублей), Минеральные Воды (14 тысяч рублей) и Москву (10 тысяч рублей).

В ходе исследования специалисты анализировали стоимость авиабилетов с датами вылета в период с 27 декабря по 3 января в расчете на одного взрослого, путешествующего в эконом-классе по маршруту туда-обратно.

Ранее в декабре стало известно, что большинство российских туристов планируют свои путешествия на январские каникулы так, чтобы встречать Новый год дома или в гостях. Всего около восьми процентов респондентов отмечали праздник, находясь в пути. Из них примерно 3,7 процента путешествовали по железной дороге, три процента — летели на самолете.

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