Россиянам разъяснили условия запрета на выезд из страны на Новый год

Задолженности по штрафам ГИБДД, ЖКХ или банковскому кредиту могут стать причиной запрета на выезд из страны на новогодние каникулы. Такие разъяснения дали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Представитель ведомства пояснил, что ограничения могут быть введены при условии, что сумма задолженности по исполнительному документу о невыплате алиментов, возмещения причиненного здоровью вреда, имущественного ущерба или морального вреда превышает десять тысяч рублей.

По другим категориям исполнительных производств порог задолженности составляет 30 тысяч рублей. При этом отмечается, что спустя два месяца после окончания срока добровольной оплаты судебный пристав-исполнитель по собственной инициативе или по заявлению взыскателя вправе вынести постановление об ограничении на выезд должника и при меньшей сумме долга (более десяти тысяч рублей).

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Собеседник АТОР подчеркнул, что выезжающие за границу граждане могут погасить задолженность на месте, но это не будет гарантировать немедленного снятия запрета. Чтобы избежать недоразумений, путешественникам стоит заблаговременно проверять наличие исполнительных производств на сайте ФССП.

Согласно данным ведомства по состоянию на начало ноября, под временным ограничением на выезд находятся 3,4 миллиона россиян. В целом за десять месяцев текущего года было вынесено почти 6,6 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд за пределы страны россиян-должников, что на 41 процент больше, чем в прошлом году.

13 декабря газета «Известия» сообщила, что около 25 миллионов россиян потенциально не смогут выехать за границу из-за долгов по кредитам, алиментам, штрафам ГИБДД и услугам ЖКХ. В ФССП данную информацию позднее опровергли.

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