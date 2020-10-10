Российские туристы описали особенности сбора в отпуск

Российские туристы описали свои предпочтения в подготовке к отпуску. Соответствующий опрос устроили эксперты сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, передает РИА Новости.

Так, большинство респондентов признались, что собираются в отпуск заранее (30 процентов) или стараются так делать (40 процентов). Девять процентов граждан тщательно продумывают только долгие поездки.

Более 20 процентов россиян предпочитают ездить куда-либо без подготовки. Самыми частыми объяснениями для отсутствия планирования стали спонтанность (41 процент) и свобода действий (30 процентов). Почти четверти опрошенных не удается тщательно подготовиться к отдыху из-за большой загруженности на работе, а семь процентов не любят ничего планировать.

Во время подготовки туристы чаще всего заранее изучают информацию о городе, в который едут (66 процентов), покупают билеты на поезда или самолеты (63 процента) и бронируют отели (60 процентов). Подробный план поездки составляет только каждый третий путешественник, а каждый десятый покупает билеты в музеи.

Другими важными этапами подготовки к отпуску туристы назвали завершение всех рабочих дел и передача задач коллегам (29 процентов), а также работу над внешним видом — четверть респондентов готовы обновить гардероб или сменить имидж, а 13 процентов россиян приводят себя в желаемую физическую форму.

В конце августа на фоне пандемии коронавируса в России практически полностью остановилась продажа туров на конец текущей осени и зиму. Туристы резко бросили планировать отпуск после распространения слухов о второй волне заболевания и возможном повторном введении ограничений и режима изоляции.