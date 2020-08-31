Россияне резко бросили планировать отпуск из-за слухов о повторной изоляции

В России на фоне пандемии коронавируса практически полностью остановилась продажа туров на конец текущей осени и зиму. Об этом порталу Ассоциации туроператоров России рассказали участники туристического рынка.

По мнению экспертов, российские туристы резко бросили планировать отпуск после распространения слухов о второй волне заболевания и возможном повторном введении ограничений и режима изоляции.

«Информация о том, что нас всех ждет вторая волна ограничений, старт которой якобы "намечен" на 20 сентября, — стопроцентный фейк. Однако туристы, даже внутренне понимая, что это так, все равно не хотят рисковать», — отметил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

В свою очередь, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел» Георгий Погосов сообщил, что большинство россиян в настоящее время принимают решение о поездке в самый последний момент. «Такая ситуация сохранится до тех пор, пока у нас у всех не появится хоть какая-то ясность», — предположил он.

20 августа сообщалось, что российские туристы резко ринулись бронировать места для отдыха в Крыму, чтобы переждать прогнозируемую вторую волну пандемии корнавируса. Так, большинство объектов размещения на полуострове разобраны практически «под ноль» на первую половину сентября.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в Европе и других частях света справятся с новыми вспышками инфекции и мир не столкнется с второй волной заболевания. По его мнению, причиной вспышек заболевания в некоторых странах стал индивидуализм отдельных граждан и их нежелание учитывать чужие интересы.

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