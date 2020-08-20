Россияне резко ринулись пережидать вторую волну коронавируса к морю

Российские туристы резко ринулись бронировать места для отдыха в Крыму, чтобы переждать прогнозируемую вторую волну пандемии корнавируса. Таким мнением с РИА Новости поделилась председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

По ее словам, большинство объектов размещения на полуострове разобраны практически «под ноль» на первую половину сентября. «Я думаю, многие люди бронируют и едут, потому что думают, может быть, закрыться на карантин в Крыму: снять квартиру на два-три месяца и переждать здесь удобнее и проще», — пояснила эксперт.

Стамбульникова подчеркнула, что многие россияне «ориентируются на мартовский опыт», когда жители Москвы и Санкт-Петербурга массово выезжали на юг страны из-за вводимых на фоне вспышки COVID-19 ограничений.

«Те, кто попал в Крым в марте, пересидели здесь пандемию в комфортных условиях. (...) Проще, конечно, пересидеть, гуляя на свежем воздухе, чем находиться в четырех стенах в той же Москве», — заметила она. Собеседница агентства добавила, что по-прежнему особым спросом пользуется долгосрочная аренда жилья.

Весной россияне массово ринулись на отечественные курорты у моря — бронирования отелей в южных городах резко выросли, несмотря на призыв местных властей воздержаться от посещения их регионов. В связи с этим планировалось принять дополнительные меры, чтобы максимально сохранить благополучную эпидобстановку.

Эксперты туристической отрасли тогда предполагали, что подобный резкий рост потока приезжих в Крым и Сочи, несмотря на призывы местных властей не приезжать, был спровоцирован несознательными гражданами. В частности, некоторые россияне якобы восприняли внеплановые длинные выходные с 28 марта по 5 апреля не как экстренные меры, принятые во избежание распространения коронавируса, а как дополнительные каникулы.

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