Оценен риск вспышки коронавируса в России после открытия заграничных курортов

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил риск новой вспышки коронавируса на территории страны после открытия заграничных курортов. Своим мнением он поделился с «Федеральным агентством новостей».

Как отметил Онищенко, вероятность роста количества заражений после возобновления международного авиасообщения высока, но «не критична», поскольку до осени на курорты успеет съездить небольшое число граждан.

«Эти люди не могут спровоцировать критический рост заболеваемости коронавирусом», — подчеркнул депутат. В то же время он призвал путешествующих россиян соблюдать меры предосторожности при поездках в другие страны или регионы.

28 июля сообщалось, что Онищенко опроверг прогнозы о второй волне коронавирусной инфекции в России. «Никаких волн не будет — я вам гарантирую», — заявил он, добавив что коронавирус «не настолько мобилен, и многие болеют бессимптомно».

Россия возобновила международное авиасообщение 1 августа. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться с учетом эпидемиологической обстановки.