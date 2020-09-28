Путин русской поговоркой оценил развитие внутреннего туризма

Президент России Владимир Путин оценил прошедший сезон летних отпусков и отметил, что стране значительно «удалось толкнуть» внутренний туризм. Об этом он заявил на расширенном заседании президиума Госсовета, трансляцию вел телеканал «Россия 24» на YouTube.

Глава государства отметил, что черноморские курорты России по традиции, приняли миллионы путешественников, но в этом году из-за пандемии коронавируса и закрытия международных границ наметились и другие направления для внутреннего туризма.

«Мы вот в этом году особое внимание уделили внутреннему туризму, в силу известных объективных обстоятельств. И, кстати говоря, не было бы счастья, но несчастье помогло», — привел описывающую положение дел поговорку президент.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip раскрыли самые дешевые авианаправления для поездок по России в октябре. Одни из самых бюджетных вариантов перелетов доступны из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и Екатеринбурга.

Россия прекратила международное авиасообщение в конце марта из-за пандемии коронавируса. Исключения в разгар эпидемии делались только для рейсов, которыми россиян вывозили из-за границы, а также для санитарных, грузовых и почтовых бортов. Полеты за рубеж начали постепенно разрешать с начала августа: границы открыли сначала с Великобританией, Турцией и Танзанией.

Из-за роста числа инфицированных речь о восстановлении авиасообщения в полной мере пока не идет.