Раскрыты самые дешевые авианаправления по России в октябре

Аналитики раскрыли самые дешевые авианаправления для поездок по России в октябре. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip публикует RT.

Как указали специалисты, одни из самых бюджетных вариантов перелетов доступны из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и Екатеринбурга.

При этом дешевле всего перелет из Москвы обойдется для направляющихся в Калугу и Воронеж. Билет в каждый из этих городов в одну сторону обойдется в одну тысячу рублей.

Из Санкт-Петербурга в Москву можно отправиться за 1,2 тысячи рублей. В Ярославль цена перелета составит около 1,5 тысячи рублей. За две тысячи рублей удастся посетить Элисту, Махачкалу, Чебоксары, Уфу, Ставрополь, Нальчик, Киров, Калининград, Казань и Курган.

Их Сочи наиболее бюджетным оказался перелет в Москву — билет стоит 1,6 тысячи рублей. За 1,8 тысячи можно посетить Ростов-на-Дону, а за 1,9 тысячи рублей — в Ставрополь и Краснодар.

Кроме того, самыми выгодными будут авиапутешествия из Краснодара в Астрахань и Минеральные Воды — на билет придется потратить 900 рублей. Из Екатеринбурга можно недорого слетать в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград — за 1,3 тысячи рублей.

Ранее лучшим местом для отдыха с хорошей погодой в сентябре и октябре назвали Махачкалу. По информации аналитиков, осенью по этому направлению можно улететь за 2738 рублей в одну сторону, а температура воздуха там будет выше 15-20 градусов Цельсия. Кроме того, вторым выгодным и теплым местом для отдыха в осенние месяцы оказался Краснодар, билеты в который обойдутся в 2,9 тысячи рублей. Также в рейтинг вошли Владикавказ (стоимость перелета в одну сторону — 3,2 тысячи рублей), Анапа (3,3 тысячи рублей), Минеральные Воды (3,5 тысячи), Калининград (3,7 тысячи) и Сочи (4 тысячи).