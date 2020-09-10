Названы лучшие места для отдыха с хорошей погодой в сентябре

Лучшим местом для отдыха с хорошей погодой в сентябре и октябре назвали Махачкалу. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По информации аналитиков, осенью по этому направлению можно улететь за 2738 рублей в одну сторону, а температура воздуха там будет выше 15-20 градусов Цельсия.

Кроме того, вторым выгодным и теплым местом для отдыха в осенние месяцы оказался Краснодар, билеты в который обойдутся в 2,9 тысячи рублей. Также в рейтинг вошли Владикавказ (стоимость перелета в одну сторону — 3,2 тысячи рублей), Анапа (3,3 тысячи рублей), Минеральные Воды (3,5 тысячи), Калининград (3,7 тысячи) и Сочи (4 тысячи).

Как пояснили в компании, специалисты рассматривали города с низкими средними чеками (до пяти тысяч рублей) с вылетами 10 сентября — 31 октября. Для рейтинга были выбраны места, где средняя температура в сентябре обычно находится на уровне как минимум 15-20 градусов Цельсия, а в октябре — в районе 10-15 или выше (по данным Росгидрометцентра).

В сентябре аналитики выяснили, что самым популярным туристическим направлением в России с мая по август 2020 года стал Краснодарский край. 42 процента россиян предпочли отдыхать в этом в регионе. Вторым по количеству проданных туристических путевок за данный период стал Крым. На него пришлось 23 процента всех туров.