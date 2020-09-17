Путешествия
 
24 сентября
10:00
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве 
Овечкину предложат рекордный контракт
Российский ядерный буксир показали «в металле»
ВТБ снизил ставку по ипотеке с господдержкой
В Москве нашли способ усовершенствовать защитные маски 
Тихановская создаст санкционный список
Народная артистка России Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусом
Россия откажется выдать Польше связанных с гибелью Качиньского диспетчеров
Украина побила рекорд по заражениям коронавирусом
Новости партнеров

Предсказана главная страна-хит среди туристов на зиму

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Satish Kumar Subramani / Reuters

Главной страной-хитом среди туристов в грядущем зимнем сезоне на фоне пандемии коронавируса станут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Таким прогнозом поделились участники рынка, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

Эксперты предсказывают, что государство, с которым Россия недавно возобновила авиасообщение, станет самым популярным направлением для путешествий — активный интерес среди отдыхающих к нему зафиксирован уже сейчас.

«Уже есть и те, кто бронирует [туры на] ноябрь-декабрь. Тем более, что акции и спецпредложения от отелей делают стоимость туров на пиковые даты более привлекательной», — заметил гендиректор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Предполагается, что спрос на ОАЭ будет повышенным в том числе из-за массово закрытых других направлений, в особенности стран Азии. «Полагаем, что, как только будет больше информации по перевозке и антиковидным мерам, спрос и бронирования увеличатся. В планах — вернуться к прежним объемам и даже увеличить их», — отметили в организации «Русский Экспресс».

Известно, что у российских туристов не должно возникнуть сложностей на въезде в страну — сразу по прибытии они сдают тест на COVID-19, результаты которого готовы уже в течение 5–6 часов, а в местных отелях для них действуют прежние квоты и скидки.

14 августа сообщалось, что россияне массово бросились покупать билеты на Новый год, в том числе в те страны, авиасообщение с которыми недоступно из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Пока что покупка билетов не вышла на «докоронавирусный» уровень: зимой было забронировано порядка 40 процентов билетов, в июле — свыше 17 процентов, а в августе — 10 процентов.

***

Обратная связь с отделом «Путешествия»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне резко бросили планировать отпуск из-за слухов о повторной изоляции
Россияне бросились покупать билеты на Новый год в недоступные страны
Россияне заявили о готовности пойти на жертвы ради поездки за границу
Путешествия
Путешествия00:0216 сентября

«Отсюда ты прежним уже не вернешься»

Как остров каторжников превратился в самое загадочное место России и что там делать туристам?
07:29Сегодня

Отдохнувшая в Турции россиянка раскрыла необходимую для отпуска сумму денег

05:36Сегодня

Никас Сафронов отказался платить за сломанный сыном бассейн в турецком отеле

05:26Сегодня

Спортсменка возмутилась поведением авиапассажира и сняла свою месть на видео

Путешествия00:0213 сентября
Татьяна Устинова

«Помню, как бежала, переступая через тела»

Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
23:5716 сентября

МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для россиян

21:1616 сентября

В Сочи на берег вынесло оголившегося мужчину

20:1616 сентября

Рита Дакота похвасталась отдыхом в роскошном отеле в Турции и возмутила фанатов

Путешествия00:0110 сентября

«Под водой она оставалась 12 минут»

Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
19:3516 сентября

Сын Никаса Сафронова раскрыл правду о своем заключении в турецком отеле

18:4416 сентября

Туристка на популярном курорте обвинила в изнасиловании знакомого из Tinder

15:2616 сентября

Молодому отцу предрекли ампутацию ступни после встречи с друзьями в отеле Турции

Россия
В Госдуме отреагировали на помывших обувь в православном источнике кавказцев
«Не хочу иметь ничего общего с этим государством»
Умер Максим Тесак Марцинкевич. Как он стал главным неонацистом России и мог ли покончить с собой?
В Москве умерли еще девять пациентов с коронавирусом
«Умереть как викинг — в бою! Или на девушке»
Главный неонацист России Максим Тесак Марцинкевич покончил с собой. Это его последнее интервью
Российский истребитель перехватил британский самолет над Черным морем
В Минздраве ответили на сообщения об обязательной вакцинации от коронавируса
Появились новые данные об опасности коронавируса
Вирус может жить в организме до 90 дней. Его ищут в воде и пище
Все материалы
Мир
Россия откажется выдать Польше связанных с гибелью Качиньского диспетчеров
Генпрокурор США посоветовал обвинить бунтующих в попытке госпереворота
Глава правительства Ливии объявил о скорой отставке
Заложники Японского моря
У берегов России много лет находят лодки с мертвецами. Кто эти люди и почему они гибнут?
Пентагон назвал Россию и Китай главными соперниками США
Ёсихидэ СугаКандидат от народа
С клубничной грядки — в премьер-министры. Как сын фермера пробился в политическую элиту Японии
Все материалы
Бывший СССР
«Репрессиями нас не запугать»
Люди из разных стран помогают белорусской оппозиции. Что объединило их против Лукашенко?
Мария Колесникова«Она женщина смелая»
Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба?
«За каждым идущим во власть должна стоять система ценностей»
Бизнесмен Владимир Захаров о реакции бизнеса на ситуацию в Белоруссии
«Просто так не уйду»
Прогулки с автоматом, досрочные выборы и бегство оппозиции: главное из нового интервью Лукашенко
Все материалы
Экономика
Определены главные навыки для достижения успеха
«Пока вы гонитесь за прибылью, я пользуюсь возможностями»
Богатейший человек планеты создал компанию в гараже. Теперь она стоит 1,5 триллиона долларов
Названы самые высокооплачиваемые профессии будущего
Правительство России проведет рекордную приватизацию
Сетевая власть
Цукерберг заработал миллиарды на главной соцсети в мире. Что дальше?
МТС вошла в число лучших компаний по работе с персоналом
Горьковский автозавод даст фору иномаркам
Новую Octavia будут делать в Нижнем Новгороде
Все материалы
Силовые структуры
Компания-владелец автомобиля Захарова попросила отменить приговор Ефремову
Причиной самоубийства Тесака назвали пытки в СИЗО
Из погибшего могли выбивать признания в убийствах 90-х. Его защитники не верят в суицид
Следователи начали проверку обстоятельств гибели Тесака
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО
Атомный шпион
Советский разведчик раскрыл главный военный секрет США и помог СССР создать атомную бомбу
Во ФСИН началась проверка после самоубийства Тесака
Все материалы
Наука и техника
Яблочный сбор
 
«Мозг на стероидах»
 
Делу — время
Как технологии помогают следить за здоровьем и держать себя в форме
Ядерная батарейка
 
Все материалы
Спорт
Стали известны детали домогательств Макгрегора
Анна Щербакова«Было волнительно, аж потряхивало»
Трусова, Щербакова и Косторная показали новые программы. Кто из них станет лидером сборной России?
Фергюсон обратился к главе UFC из-за срыва боя с Порье
Флоренс Гриффит-Джойнер«Соперницы делали квадратные глаза»
Самая быстрая женщина мира совершила модную революцию в спорте. Почему она умерла в 38 лет?
Рукопожатие Трампа и звезды UFC озадачило фанатов
Красный сентябрь
«Ливерпуль» начинает защиту титула, а «Тоттенхэм» сражается с «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
Рой Джонс рассказал о взгляде американской пропаганды на русских
Все материалы
Культура
Актер из «Гарри Поттера» заступился за обвиненную в трансфобии Джоан Роулинг
Мамина кровинушка
Монстры из глубин, верующие насильники и роботы в новом сериале Ридли Скотта
Анну Седокову обокрала увлекшаяся онлайн-казино помощница
«Карнавала не будет, все утонет в слезах»
Земфира, свежий «Король и шут» и малолетняя Алсу: кто развлекал Россию, когда ушел Ельцин
Новая возлюбленная Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли
«Вирус крутится, лавэшка мутится»
 
Звезда корейских фильмов О Ин-хе покончила с собой в 36 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Активист рассказал об «адских» пытках Тесака перед смертью в СИЗО
«Я всего лишь веселилась»
Юная американка покивала головой на камеру и стала звездой мирового масштаба. Как ей это удалось?
В России появился новый инструмент для помощи гражданам
Найденный мертвым Тесак обещал не кончать жизнь самоубийством
«Они убивают индустрию»
За что крупные компании со всего мира объявили войну Apple?
Сообщения о провокации против Кадырова назвали попыткой забыть о пытках бутылкой
Миллионы из воздуха
Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть
Все материалы
Ценности
13-летний школьник стал маникюрщиком ради спасения парализованного брата
Диетолог обругала бодипозитив за оправдание «пищевого беспредела» полных людей
Сердобольный князь
Как один из самых богатых правителей мира кормит подданных и спускает миллионы на поиск НЛО
Ким Кардашьян ответила на критику придуманного ею корректирующего белья
Глюкозу раскритиковали за несуразное платье на дне рождения продюсера
Золотой эмир
Как самый молодой монарх в мире скупает самолеты, модные дома и дворцы
Все материалы
Путешествия
Внешний вид ребенка на пляже в Сочи возмутил отдыхающую
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
Турист прыгнул в бассейн и вынырнул с криком «я ничего не чувствую»
Объяснен реальный смысл ограничений на провоз жидкостей на борту самолета
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
Россиянка сравнила цены на отдыхе в Абхазии и Сочи
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Все материалы
Из жизни
Лысый кот с дырами вместо глаз перенес инсульт и стал интернет-сенсацией
Рыбак поймал самую быструю в мире акулу весом в полтонны
Смертельно больная невеста умерла спустя несколько дней после свадьбы
«Я на такое не подписывалась»
История девушки, которая переехала в Египет на два года, но вернулась в Россию
Смертельно опасный крокодил притаился в паре метров от детей и попал на видео
Марджори ДжексонБогатства безумной вдовы
Таинственная миллионерша до своей смерти прятала деньги в доме. Никто не может их найти уже 40 лет
Все материалы
Mitsubishi поделилась первой фотографией обновлённого Eclipse Cross
Новый Hyundai Tucson в фактах и фотографиях
Рассматриваем и изучаем пятое поколение российского бестселлера — новый Tucson
Раскрыта стоимость новой Skoda Octavia в России
Kia Rio: что интересного дал рестайлинг?
Молодёжное исполнение, отсылки к Kia K5 и никаких новостей на ходу
Хэтчбек BMW 1 серии получит версию для молодежи
Классические «Жигули» на один день наводнили Москву
Посмотрите, как прошло ГУМ Авторалли, посвященное 50-летию легендарной «Копейки»
Кабриолет Ferrari Portofino обновился и стал мощнее
Все материалы
Дом
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Все детские поликлиники в России станут бережливыми
Обходной путь
Путин лично открыл главную дорогу Крыма. Почему она изменит жизнь всего полуострова?
Крупнейший в России производитель автовесов вдвое ускорил выпуск продукции
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
Реконструкция ТЭЦ на юге Байкала сократит выбросы на 70 процентов
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Первый виртуальный концертный зал Петербурга откроется раньше срока
Все материалы