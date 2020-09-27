Россия возобновила сообщение еще с одной страной

Россия возобновила прерванное из-за коронавируса авиасообщение еще с одной страной. Как сообщает РИА Новости, с воскресенья, 27 сентября, самолеты начали летать в Южную Корею.

Рейс из Москвы в Сеул будет летать раз в неделю — по четвергам, обратный — из Сеула в Москву — будет по субботам. Первый самолет полетит 1 октября, обратный — 3 октября. Частота рейсов будет меняться по мере восстановления авиасообщения в мире. Кроме того, с 24 сентября были возобновлены полеты в Бишкек (Киргизия), с 26 сентября — в Минск (Белоруссия), а 27 сентября в Нур-Султан (Казахстан).

Россия прекратила международное авиасообщение в конце марта из-за пандемии коронавируса. Исключения в разгар эпидемии делались только для рейсов, которыми россиян вывозили из-за границы, а также для санитарных, грузовых и почтовых бортов. Полеты за рубеж начали постепенно разрешать с начала августа: границы открыли сначала с Великобританией, Турцией и Танзанией.

Из-за роста числа инфицированных речь о восстановлении авиасообщения в полной мере пока не идет. Но российские власти ведут переговоры с с Кубой, Доминиканской Республикой и Мексикой. Также с октября самолеты могут начать летать в Грецию. Сейчас страна принимает только до 500 россиян в неделю, открыты три аэропорта: Афин, Салоник и Ираклиона.