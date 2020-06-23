Раскрыто любимое место отдыха Путина

Хакасия — любимое место отдыха президента России Владимира Путина. Такие сведения раскрыла начальник отдела развития туризма министерства экономического развития региона Ольга Кузьмина, сообщает НСН.

Она подчеркнула, что республика гордится этим и всегда ждет главу государства в своих краях.

По словам Кузьминой, Хакасия — это «археологическая Мекка» с 30 тысячами памятников культурного наследия, многие из которых имеют мировые масштабы. Чиновница также сравнила регион со Швейцарией, подчеркнув, что у них представлены практически все виды природы и рельефов.

«Здесь порядка 500 пресных, минеральных, лечебных озер. Хакасия — это и край пещер, здесь более 300 уже известных пещер», — добавила Кузьмина.

Ранее сообщалось, что в России планируют развивать туристический сектор в регионах, где высокая стоимость перелетов. В начале июня объявили о скором запуске первых чартерных перевозок в Калининградскую область, на озеро Байкал и в Хакасию. Так, стоимость отдыха в Хакасии будет начинаться от 35 тысяч рублей. В эту сумму войдет авиаперелет, проживание в гостинице, а также экскурсионная программа на выбор.

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