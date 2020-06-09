Раскрыта цена отдыха россиян на отечественных курортах

Россиянам предложат пакетные туры внутри страны по доступным ценам во время летнего сезона. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

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Как отметила Догузова, одной из основных задач ведомства в этом году стал запуск новых маршрутов и направлений для российских туристов, которые выступят альтернативой южным курортам. Так, у Ростуризма уже есть договоренность о запуске первых чартерных перевозок в Калининградскую область, на озеро Байкал и в Хакасию.

«Цены в Калининградскую область будут начинаться от 10 тысяч рублей за недельный отдых на человека. (...) На Байкал — от 30 тысяч рублей за недельный тур», — сообщила Зарина Догузова.

Стоимость отдыха в Хакасии, по ее словам, будет начинаться от 35 тысяч рублей, а в Республике Алтай — от 25 тысяч рублей в неделю. В эту сумму будет входить авиаперелет, проживание в гостинице, а также экскурсионная программа на выбор. В будущем список «интересных пакетных предложений» может быть расширен.

Ранее в Ростуризме сообщили, что курортный сезон в стране в полном объеме может начаться с 1 июля. Июнь уйдет на «мягкий старт» перед полноценным запуском и на подготовку инфраструктуры в курортных городах.

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