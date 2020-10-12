Филипп Киркоров назвал любимый курорт в России

Российский певец Филипп Киркоров назвал Крым любимым отечественным курортом и пожаловался, что не успел посетить его из-за высокой загруженности отелей во время пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Новости Крыма».

«Не получилось отдохнуть в Крыму. Карантин и коронавирус перемешали все планы, а когда все разрешилось, дернулись сюда, а мест уже нет», — процитировало издание музыканта, который также отметил, что в республике «неважно, звезда ты или политик, все в порядке очереди, и это хорошо».

Любимыми местами на полуострове Киркоров назвал Ялту, Байдарские ворота и Форосскую церковь. Он добавил, что в следующем году «позаботится о планировании отдыха заранее».

В сентябре Киркоров поделился фото с отдыха в Греции в одежде Versace за сотни тысяч рублей. На размещенных кадрах музыкант позирует на территории отеля Elounda Peninsula All Suite в костюме с разноцветным принтом, который состоит из рубашки c темными длинными рукавами и шорт.

До этого Киркоров опубликовал снимок с отдыха в Турции, на котором он запечатлен в вещах французского модного дома Louis Vuitton.