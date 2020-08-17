Киркоров показал фото в вещах Louis Vuitton на фоне роскошного отеля в Турции

Российский певец Филипп Киркоров поделился снимком, на котором он запечатлен в вещах французского модного дома Louis Vuitton во время отпуска в Турции. Серия фото появилась в его Instagram-аккаунте.

На первом кадре музыканта сняли на фоне позолоченного льва, расположенного на территории роскошного отеля в курортном Бодруме. Киркоров позирует в вещах из новой коллекции упомянутого бренда, в числе которых белые шорты-бермуды, синяя футболка с рисунком в виде облаков, кроссовки, кепка, голубой рюкзак, сумка через плечо и чемодан с монограммой марки.

На втором кадре артист позирует в том же образе возле небольшого самолета. «До следующего раза, Бодрум», — подписал он на английском языке пост, который набрал больше 37 тысяч лайков.

Ранее в августе стало известно о бриллиантах за пять миллионов рублей на зубах Филиппа Киркорова в новом клипе «Ролекс». О подробностях роскошного гардероба певца рассказал стилист Арсен Айрапетов. По его словам, во время съемок на Киркорове был серебристый пиждак Balmain, который произведен всего в двух экземплярах. Помимо этого артист появлялся в кадрах в одежде Louis Vuitton, а на его зубы были надеты бриллиантовые грилзы.