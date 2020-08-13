Стало известно о бриллиантах за пять миллионов на зубах Киркорова в новом клипе

Стилист российского певца Филиппа Киркорова Арсен Айрапетов раскрыл подробности роскошного гардероба, подобранного для него на съемки нового клипа «Ролекс», который был создан совместно с бойфрендом Ольги Бузовой блогером Давой. Его слова в четверг, 13 августа, приводит «Комсомольская правда».

Стилист рассказал, что «рэперский» образ Киркорова составила эксклюзивная одежда и аксессуары люксовых брендов. Так, например, на нем был серебристый пиждак Balmain, который произведен всего в двух экземплярах: один для футболиста Неймара, второй — для Киркорова. Помимо этого, на зубы артиста были надеты бриллиантовые гриллзы стоимостью более пяти миллионов рублей.

Самый «хайповый» наряд музыканта в клипе, по мнению Айрапетова, — футболка, поясная сумка, рюкзак и цепи — изготовлен французским домом моды Louis Vuitton. «Мы были первыми, кто в России получил эту коллекцию. Эти вещи тогда еще даже не продавалась, эту коллекцию сделали только для Филиппа», — рассказал он.

Также известно, что в качестве обуви для Киркорова были выбраны кроссовки Dior из коллаборации с Air Jordan, а одним из аксессуаров стали часы Rolex, который ему подарил 25 лет назад «дорогой человек».

«Я понимал, что образ должен быть максимально стильным и эпатажным. Не просто Филипп Киркоров в камнях, а артист, у которого со вкусом все в порядке и который не то что идет в ногу со временем, а впереди всех», — заключил стилист.

Ранее в августе Филипп Киркоров похвастался новыми кроссовками из коллаборации Air Dior х Nike Jordan в описании под фотографией в соцсетях. К фотографии исполнитель приложил скриншот, из которого следует, что изначально стоимость пары такой обуви составляла около 150 тысяч рублей, однако в настоящий момент перекупщики продают ее за один миллион рублей.