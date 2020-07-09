Раскрыты самые популярные кроссовки лета

Несколько миллионов человек подали заявку на покупку кроссовок Air Jordan 1 OG из совместной коллекции спортивного бренда Nike и модного дома Dior, что сделало их самой популярной моделью лета 2020 года. Об этом сообщает портал New York Post.
Отмечается, что всего было выпущено 13 тысяч пар кроссовок, причем 5 тысяч из них направили постоянным клиентам Dior еще до начала продаж. Несмотря на это в течение девяти часов более пяти миллионов человек зарегистрировались на специальном сайте, чтобы приобрести обувь из лимитированной коллекции.
Указанные кроссовки произведены в двух вариантах дизайна: низком и высоком. Их стоимость составляет 2000 и 2200 долларов соответственно (141 и 155 тысяч рублей). По информации издания, на платформе StockX эксклюзивное изделие уже перепродают за 14 тысяч долларов (989 тысяч рублей).
В январе 2020 года кроссовки, дизайн которых изобрел погибший в авиакатастрофе баскетболист Коби Брайнт, начали продавать за 60 миллионов рублей. Кроссовки Nike модели Kobe 4 Protro Undefeated Phoenix Suns выставили на аукцион на сайте StockX. Их цена выросла со 180 долларов (12 тысяч рублей) до 982 тысяч долларов (почти 69 миллионов рублей).