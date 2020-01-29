Цена придуманных Коби Брайантом кроссовок достигла 60 миллионов рублей

Цена кроссовок, придуманных погибшим в авиакатастрофе баскетболистом Коби Брайантом совместно со спортивным брендом Nike, достигла 60 миллионов рублей. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Кроссовки Nike модели Kobe 4 Protro Undefeated Phoenix Suns выставили на аукцион на сайте по перепродаже вещей Stock X. 29 января их цена выросла до 982 тысяч долларов (почти 62 миллиона рублей). Первоначальная стоимость кроссовок в магазинах Nike составляла 180 долларов (11 тысяч рублей).

Еще одна версия обуви под названием Kobe 4 Protro Carpe Diem на той же платформе продается за 430 тысяч долларов (около 27 миллионов рублей).

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Изначально предполагалось, что Nike приостановил продажи товаров из коллаборации с Коби Брайантом, чтобы предотвратить деятельность перекупщиков. Однако выяснилось, что все вещи линейки Kobe были распроданы в течение двух дней после его смерти. Теперь вместо кроссовок на сайте можно найти слова соболезнования семье и друзьям баскетболиста.

Коби Брайант заключил контракт с Nike еще в 2003 году. За продажу продукции он получал около восьми миллионов долларов (500 миллионов рублей) в год.

Вертолет с Брайантом на борту разбился 26 января. Из девяти пассажиров не выжил никто. Вместе с баскетболистом летела его 13-летняя дочь Джианна. Очевидец рассказал, что перед падением вертолет летел очень низко и издавал «неправильные звуки». Отмечается, что в это время над местностью навис плотный туман.

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