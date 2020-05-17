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Кроссовки Майкла Джордана продали за рекордную сумму

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Фото: Brian Snyder / Reuters

Игровые кроссовки шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проданы на аукционе Sotheby's за рекордную сумму. Об этом сообщает Bloomberg.

Организаторам мероприятия удалось выручить за пару обуви 560 тысяч долларов, хотя оценщики аукционного дома рассчитывали максимум на 150 тысяч. Кроме того, покупка стала рекордной: до этого самые дорогие кроссовки ушли с молотка в 2019 году за 437,5 тысячи долларов.

Летом 2017 года за рекордную сумму 274 тысячи долларов на аукционе была продана игровая майка Джордана с Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе.

Майкл Джордан считается одним из величайших баскетболистов в истории. Он дважды становился олимпийским чемпионом. Спортсмен также шесть раз выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Американец выступал за «Чикаго Буллз».

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