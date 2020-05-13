Вертолетная компания отказалась брать ответственность за смерть Коби Брайанта

Вертолетная компания Island Express, воздушное судно которой потерпело крушение, послужив причиной гибели бывшего баскетболиста Коби Брайанта и его дочери Джианны, отказалась брать на себя ответственность за катастрофу. Представители организации заявили, что спортсмен был осведомлен о связанных с перелетом рисках. Об этом сообщает CNN.

Адвокаты компании отметили, что крушение было вызвано непредвиденными обстоятельствами, которые они не могли предотвратить. По словам юристов, фирма не может нести ответственность за «божье деяние».

Иск на Island Express и ее погибшего пилота Ару Зобаяна в феврале текущего года подала вдова баскетболиста Ванесса Брайант. В документе она ссылалась на халатность ответчиков. При этом брат Зобаяна утверждал, что все жертвы в той или иной степени виновны в случившемся.

Крушение произошло 26 января. Отец и дочь направлялись на тренировку баскетбольной команды, в которой играла Джианна, пилот не справился с управлением в тумане и врезался в холмы. В результате все девять человек, находившиеся на борту, погибли.

Коби Брайанта посмертно включили в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он показал четвертый результат в истории лиги, набрав 33 643 очка за карьеру.

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