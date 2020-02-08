Пилот Коби Брайанта был в секундах от спасения вертолета

Пилот Ара Зобаян, управлявший вертолетом баскетболиста Коби Брайанта, потерял контроль над судном из-за облаков, и это могло послужить причиной крушения. Как показывают результаты расследования, опубликованного ESPN, в двигателе не было обнаружено никаких поломок.

По мнению специальной комиссии, изучающей детали катастрофы, Зобаян мог выйти из облака, если бы поднялся еще на 30 метров. На это ему потребовалось бы 12 секунд. Однако на высоте около 700 метров пилот начал резкое снижение со смещением влево и врезался в склон горы.

Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Из девяти пассажиров спасти никого не удалось. Брайант совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире. Очевидец рассказал, что перед падением судно летело очень низко и издавало «неправильные звуки». Отмечается, что в это время над местностью навис плотный туман.

У спортсмена остались жена и три дочери. В течение карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в активе американца два олимпийских золота.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



