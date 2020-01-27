Оценена безопасность вертолета Коби Брайанта

Оценена безопасность вертолета Sikorsky S-76B, принадлежавшего американскому баскетболисту Коби Брайанту. Данные приводит Globo Esporte.

По информации издания, этот вертолет считается одним из самых безопасных в мире. Статистика модели — 0,2 смерти на 100 тысяч часов полета. С 2006 по 2016 год на S-76B произошло два несчастных случая с 11 смертельными исходами. В 2009 году восемь человек погибло после того, как в лобовое стекло ударился ястреб. В 2016 году из-за проблем с лопастью ротора произошло крушение, в результате которого погибло три человека.

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Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. Он летел на собственном вертолете Sikorsky S-76B. По описанию очевидца, перед падением вертолет летел очень низко и издавал «неправильные звуки». Отмечается, что в это время над местностью навис плотный туман. Все девять пассажиров погибли. На борту была 13-летняя дочь Брайанта и ее партнерша по баскетбольной команде.

В течение карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также в активе американца два олимпийских золота.

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