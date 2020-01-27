Появилась версия о попытке пилота вертолета Коби Брайанта спасти людей на земле

Пилот потерпевшего крушение вертолета с американским баскетболистом Коби Брайантом на борту Ара Зобаян при падении мог увести падающее транспортное средство от находящегося поблизости города. Эту версию в Twitter озвучил журналист телеканала WFAA-TV Джейсон Уитли (Jason Whitely).

Уитли изучил траекторию полета вертолета и посчитал, что Зобаян попытался обогнуть город Глендейл перед падением. По его мнению, пилот старался, чтобы вертолет не упал на жилые дома.

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О гибели Брайанта стало известно 26 января. По описанию очевидца, перед падением вертолет летел очень низко и издавал «неправильные» звуки. Отмечается, что в это время над местностью навис плотный туман. Все девять пассажиров погибли. На борту была 13-летняя дочь Брайанта и ее партнерш по баскетбольной команде.

В течение карьеры Коби Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», вместе с командой выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также в активе американца два олимпийских золота.

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