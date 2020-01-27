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Свидетель описал крушение вертолета с Коби Брайантом

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Американец Джерри Кочарян, находившийся рядом с местом крушения вертолета баскетболиста Коби Брайанта, рассказал, что перед падением воздушное судно летело очень низко. Слова свидетеля приводит LA Times.

Кочарян отметил, что вертолет издавал «неправильные» звуки и был по-настоящему низко. «Я видел, как он с треском упал», — описал мужчина. После этого вертолет исчез в тумане, а затем раздался взрыв. «Это был огненный шар. Никто не мог в таком выжить», — заявил Кочарян.

Вертолет, принадлежавший Брайанту, потерпел крушение вечером 26 января. Баскетболист и находившаяся на борту его 13-летняя дочь Джинна Мария-Оноре погибли. Жертвами катастрофы стали еще семь человек.

По информации The Mirror, вертолет около 15 минут кружил перед падением, после чего врезался в склон горы в Калабасасе, примерно в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса. Он направлялся из округа Ориндж в Калифорнии и в город Таузанд-Окс. Издание пишет, что пассажиры летели на баскетбольную тренировку.

В течении всей карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», вместе с командой выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также в активе американца два олимпийских золота.

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