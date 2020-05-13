Деннис Родман рассказал о «дикой» ночи с Ким Чен Ыном

Американский баскетболист Деннис Родман рассказал историю своего знакомства с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Легенда спорта описал, как они с политиком провели «дикую» ночь в компании «хорошеньких девушек и водки». Его слова приводит New York Post со ссылкой на подкаст Hotboxin' With Mike Tyson бывшего боксера Майка Тайсона.

Родман впервые посетил Пхеньян в 2013 году совместно с американской баскетбольной выставочной командой «Гарлем Глобтроттерс». Спортсмен заявил, что на момент поездки ничего не знал о Северной Корее, добавив, что направился в страну с целью поиграть в баскетбол и устроить автограф-сессию.

По словам баскетболиста, Ким Чен Ын подошел поприветствовать его сразу после игры, но на тот момент Родман не знал, кто перед ним стоит. «Он спросил: "Тебе нравится моя страна?" и я ответил: "Да, она в порядке, она крутая, все окей"» — рассказал спортсмен. После этого северокорейский лидер сказал баскетболисту, что изначально они позвали Майкла Джордана, но так как он не приехал, решили позвать Родмана.

«Давай поужинаем сегодня вечером. Немного караоке и немного водки, немного хорошеньких девушек и тому подобное», — вспомнил Родман слова политика. «Следующее, что я помню — мы ужинаем, и мы пьяные вусмерть, он начинает петь в караоке, и я понятия не имею, что он поет», — добавил спортсмен.

Затем, по словам баскетболиста, вошла группа из 18 «горячих» женщин, которые исполняли главную песню из ТВ-шоу 1978 года под названием «Даллас». Баскетболист отметил, что предложил девушкам разучить ряд песен, которые они могут сыграть к его следующему визиту в страну. Баскетболист также сказал, что никогда не обсуждал с Ким Чен Ыном политику. «Политика, я к этому не причастен. Я приехал сюда, чтобы нести с собой спорт», — добавил Родман.

Отвечая на вопрос относительно слухов о здоровье северокорейского лидера, спортсмен отметил, что думает, что Ким Чен Ын в «полном порядке» и, скорее всего, проводит свое время, как и большинство американцев, за просмотром документального фильма Майкла Джордана «Последний танец».

Ранее 13 мая советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен оценил состояние здоровья лидера Северной Кореи. По его словам, Белый дом доверяет фотографиям со здоровым лидером КНДР и думает, что у него все хорошо.

В середине апреля лидер Северной Кореи пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Однако 2 мая Ким Чен Ын после долгого отсутствия вновь появился на публике: он торжественно открыл завод по производству удобрений.

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