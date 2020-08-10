Киркоров похвастался кроссовками за миллион рублей под фото из люксового бутика

Российский певец Филипп Киркоров похвастался новыми кроссовками из коллаборации Air Dior х Nike Jordan в описании под фотографией в соцсетях. Публикация появилась в его Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре музыкант снимает себя в зеркало бутика люксового дома моды Dior, расположенного в Столешниковом переулке в Москве. Он одет в костюм камуфляжной расцветки, бейсболку в тон и указанные кроссовки серо-белой расцветки со свушем, украшенным фирменной монограммой Dior.

«Наконец-то они ко мне попали», — порадовался Киркоров на английском языке в посте, который собрал 72 тысячи лайков. К фотографии исполнитель приложил скриншот из Telegram-канала «Мур», из которого следует, что изначально стоимость пары такой обуви составляла около 150 тысяч рублей, однако в настоящий момент перекупщики продают ее за один миллион рублей.

В июле сообщалось, что несколько миллионов человек подали заявку на покупку кроссовок Air Jordan 1 OG из совместной коллекции спортивного бренда Nike и модного дома Dior, что сделало их самой популярной моделью лета 2020 года. Всего было выпущено 13 тысяч пар кроссовок, причем 5 тысяч из них направили постоянным клиентам Dior еще до начала продаж.

В августе стало известно, что глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили носит кеды люксовой итальянской марки Golden Goose. Цена модели Superstar на появившемся в сети фото политика составляет 327 евро (около 30 тысяч рублей).