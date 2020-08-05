Раскрыта стоимость люксовых кед Саакашвили

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили носит кеды люксовой итальянской марки Golden Goose. Издание «Страна.ua» обратило внимание на фотографию в Instagram-аккаунте застройщика Артура Мхитаряна и раскрыло цену обуви.

На снимке 52-летний Саакашвили запечатлен вместе с Мхитаряном. На нем красная футболка-поло, серые джинсы и белые кожаные кеды с черными звездами по бокам. По информации издания, стоимость модели Superstar составляет 327 евро (около 30 тысяч рублей).

Известно, что обувь Golden Goose изготавливается итальянскими мастерами вручную. По этой причине в мире нет двух одинаковых пар этой марки.

В июле 2019 года журналисты раскрыли стоимость кроссовок российского лидера Владимира Путина. В совместную с президентом Белоруссии Александром Лукашенко поездку в Валаамский монастырь президент надел обувь итальянского бренда Loro Piana. Такая пара стоила в фирменном бутике 61 550 рублей.