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Названа стоимость кроссовок Путина

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Названа стоимость кроссовок, в которых российский лидер Владимир Путин был замечен в совместной поездке с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Валаамский монастырь. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Кроссовки Week End Walk итальянского бренда Loro Piana стоят в расположенном в Третьяковском проезде в Москве фирменном бутике 61 550 рублей. Модель создана по специальной технологии, которая защищает поверхность обуви от дождя.

Вместе с кроссовками Путин надел джинсы, рубашку и пиджак.

Как отмечает издание, обычно президент России носит кроссовки американского бренда New Balance.

В мае 2019 года российский дизайнер Валентин Юдашкин поделился своим мнением о стиле президента России Владимира Путина. По словам модельера, президенту очень идет темно-синий цвет, поскольку он подходит под цвет его глаз.

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