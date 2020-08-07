Рудковская показала роскошные подарки от Louis Vuitton после скандала с Дакотой

Продюсер Яна Рудковская показала роскошные подарки от французского модного дома Louis Vuitton, которые она получила после скандала с бывшей участницей музыкального шоу «Фабрика звезд» Ритой Дакотой из-за розыгрыша сумок бренда. Серия сторис появилась в ее Instagram-аккаунте.

В соцсетях Рудковская продемонстрировала объемные коробки, которые ей прислали представители люксовой марки. В числе подарков оказался голубой клатч из новой коллекции Louis Vuitton с монограммой бренда, выполненной в виде облаков. Его стоимость составляет 73 тысячи рублей. Помимо этого, она получила альбом с фотографиями и книгу.

На размещенных кадрах знаменитость опровергла слухи о том, что модный дом разорвал с ней партнерские отношения из-за скандала, и поблагодарила представителей компании за полученные вещи. «Спасибо, дорогие и любимые. Вы со мной, а я всегда с вами», — говорит Рудковская в видео.

11 июля стало известно, что Яна Рудковская унизила Риту Дакоту из-за фото с сумками Louis Vuitton. Певица объяснила, что присоединилась к блогерам, которые решили разыграть продукцию бренда среди поклонников. Однако Рудковская увидела пост исполнительницы и позвонила ей, упрекнув в том, что она «снижает градус компании» и выглядит «дешмански».

После этого продюсера обругали в сети за то, что она довела Дакоту до слез. Кроме того, фанаты раскритиковали Рудковскую за молчание в социальных сетях.

Вскоре Дакота призналась подписчикам, что ей тошно от происходящего. Она также добавила, что не получила извинений ни от Рудковской, ни от представителей французского модного дома.

Через несколько дней работники Louis Vuitton выразили свое сожалению по поводу ситуации и подчеркнули, что компания не имеет отношения к описанному розыгрышу.

14 июля Яна Рудковская высказала свое мнение на счет конфликта. По ее словам, изначально она не была против участия певицы в акции, однако попросила ее заменить сделанное для конкурса фото, поскольку оно не соответствовало требованиям.