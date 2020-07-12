Рудковскую раскритиковали в соцсетях за унижение Риты Дакоты

Продюсер Яна Рудковская подверглась критике в соцсетях за то, что довела до слез певицу Риту Дакоту, не позволив той, несмотря на приглашение организаторов, участвовать в розыгрыше звездами сумок Louis Vuitton. Об этом пишет в воскресенье, 12 июля, «Московский комсомолец».

Подписчики Рудковской стали оставлять под ее постами в соцсетях гневные комментарии. «Так и будете молчать и продолжать выставлять свои лицемерные фотки?» — написал один пользователь.

«У людей уже и слов нет на эту праздно шатающуюся по земле особу», — говорится в другом комментарии.

Ранее Рита Дакота пожаловалась на то, что Рудковская, ссылаясь на парижский офис Louis Vuitton, запретила ей участвовать в розыгрыше звездами сумок бренда для своих подписчиков. Кроме того, продюсер охарактеризовала внешний вид певицы как «дешманский».

В мае Рудковская призналась, что зарабатывает в Instagram десятки миллионов рублей ежегодно.

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