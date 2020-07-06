Рудковская рассказала о слежке за ее домом

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская пожаловалась на беспилотники, используемые журналистами для слежения за ее загородным домом. О борьбе с дронами предпринимательница написала в своем Instagram-аккаунте.

«Помнится, в прошлом году над нашим домом и участком летал дрон, потом вышли материалы с расположением всех объектов. Мы сейчас поставили хитрую систему — сбивает любой дрон так, что я бы не рисковала», — отметила Рудковская. Она сообщила, что все предметы, падающие на «нашу территорию» автоматически становятся собственностью семьи. «Тем более когда незаконно летают», — подчеркнула продюсер.

Ранее, в июне, бывший фигурист, а ныне тренер Александр Жулин высказался о популярности Плющенко, Рудковской и их сына Александра. Спортсмен отметил, что «они все время на хайпе». По мнению Жулина, звездной семье нравится привлекать к себе внимание и их не стоит за это осуждать.

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