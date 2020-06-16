Двукратный призер Олимпиады высказался о хайпующих на сыне Плющенко и Рудковской

Бывший фигурист, а ныне тренер Александр Жулин высказался о воспитании сына Александра двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и продюсером Яной Рудковской. Его слова приводит Sport24.

«Этот хайп им нужен. Кому хайп не нужен — ребенка лишний раз не выставляют. Вот так они показывают свою жизнь. У них есть свое право на этот образ жизни. Они все время на хайпе. А люди на это реагируют», — посчитал Жулин. По его мнению, Рудковской и Плющенко нравится привлекать к себе внимание, и их не стоит за это осуждать.

Плющенко и Рудковская часто выкладывают в соцсети видео с сыном. Они наряжают его в яркие костюмы, снимают, как он танцует или катается на коньках. В мае этого года журнал StarHit разместил материал, в котором говорилось о психическом расстройстве Плющенко-младшего. Родители назвали заявление издания клеветой, а Рудковская призналась, что дети начали избегать ее сына после этих слухов.

Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.

В бытность спортсменом Жулин выступал в танцах на льду. В паре с Майей Усовой он становился бронзовым призером ОИ-1992 и серебряным призером ОИ-1994.

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