Сына Плющенко начали избегать дети из-за слухов о его психическом расстройстве

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская в прямом эфире в Instagram рассказала о последствиях слухов о психическом расстройстве у ее сына Александра.

Рудковская отметила, что дети начали избегать ее сына: «Когда он выходит во двор, его дети объезжают на велосипедах. Ему говорят: "Саша, что у тебя со здоровьем? Не подходи к нам". Понятно, что детям рот не закроешь. Родители на кухне общаются, а дети это слышат…». Продюсер добавила, что разберется с виновными.

3 мая журнал StarHit разместил материал, в котором говорилось о психическом расстройстве Плющенко-младшего. Отец мальчика назвал информацию клеветой и пообещал наказать виновных. Позже главред StarHit Анастасия Ананьина ответила на обвинения в клевете, подчеркнув, что редакция должна иметь «свободу действий».

Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.

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