Сын Плющенко захотел превзойти отца

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в фильме платформы Premier «Рудковская. Исповедь» рассказал о планах на будущее.

«Я хочу стать фигуристом, олимпийским чемпионом, потому что мой папа тоже фигурист. Я хочу обыграть моего папу, чтобы быть еще популярнее. Я хочу пройти пять Олимпиад. Моя задача — пять золотых», — сказал 7-летний Плющенко. Он добавил, что его отцу было бы по силам участвовать в пяти Олимпиадах, если бы не травма.

3 мая журнал StarHit разместил материал, в котором говорилось о психическом расстройстве Плющенко-младшего. Отец мальчика назвал информацию клеветой и пообещал наказать виновных.

Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.

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