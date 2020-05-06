Рудковская показала доказательство отсутствия психического расстройства у сына

Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на слухи о психическом расстройстве у их сына Александра. Пост доступен в ее Telegram-канале.

В доказательство отсутствия болезни у ребенка она показала видео, на котором Александр выполняет упражнение на тренажере, используемом в фигурном катании для практики вращений.

«Заторможенный ребенок по определению не может иметь такой вестибулярный аппарат!!!!! Может быть не только спортсменом, но и космонавтом», — написала Рудковская.

Кроме того, она призвала донести эту мысль до «экспертов-идиотов», как она назвала авторов публикации о заболевании мальчика.

3 мая журнал Star Hit разместил материал, в котором говорилось о психическом расстройстве Плющенко-младшего. Отец мальчика назвал информацию клеветой и пообещал наказать виновных. Семью бывшего фигуриста поддержали олимпийская чемпионка Татьяна Навка и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.

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