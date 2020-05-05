Губерниев поддержал сына Плющенко

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев выразил поддержку Александру Плющенко, сыну двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Журналист высказался в своем Telegram-канале.

«Не дадим в обиду Гном Гномыча!», — написал ведущий, намекая на ник семилетнего мальчика в соцсетях.

3 мая на портале Star Hit вышла статья, в которой рассказывалось о психическом расстройстве Плющенко-младшего. С опровержениями и угрозами наказать за клевету журналистов выступили отец ребенка и его мать — музыкальный продюсер Яна Рудковская.

30 апреля бывший футболист сборной России Андрей Аршавин упрекнул родителей Александра Плющенко в том, что их сын «из-под палки» участвует в активностях продюсера и спортсмена в соцсетях. 4 мая Плющенко-младший ответил футболисту, назвав того слабеньким игроком.

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