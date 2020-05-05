Рудковская рассказала об извинениях от написавших про ее сына статью

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на своей странице в Instagram раскритиковала портал Star Hit, написавший про психическое расстройство их сына Александра.

По словам Рудковской, владельцы издания извинились перед ней посредством СМС-сообщений, но материал с сайта не удалили. Она также отметила, что написанное не соответствует действительности и назвала поступок портала позором и бесчестием.

4 мая материал о сыне назвал клеветой и Плющенко-старший. Спортсмен пообещал наказать виновных. Заметка была опубликована днем ранее. В ней говорится, что семилетний Александр Плющенко страдает синдромом Аспергера.

Плющенко-младший занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!