Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.

Плющенко-младшему не понравилась шутка Аршавина о том, что родители заставляют его участвовать в съемках видео для соцсетей. «Почему вы говорите про меня гадости? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Я что вам, дурачок какой-то?» — ответил футболисту он.

Александр заявил, что с легкостью обыграет футболиста на поле. «Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать. Вот такой подкат сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью», — сказал он.

3 мая журнал Star Hit разместил материал, в котором говорилось о психическом расстройстве Плющенко-младшего. Отец мальчика назвал информацию клеветой и пообещал наказать виновных.

Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.

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