Навка прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына Плющенко

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра.

Навка заявила, что ей стыдно за непрофессионализм журналистов. «Как же это надо мечтать о "гнилой" славе, чтобы порочить даже не родителей, а детей?! Неужели люди, которые называют себя "журналистами", совсем не имеют совести, чести и достоинства, публикуя всякую грязь и ложь?!» — задалась вопросом она.

Олимпийская чемпионка добавила, что знает Сашу как целеустремленного, развитого и спортивного мальчика. «Кем надо быть, чтобы лить грязь в чистый детский мир?! Как хватает совести на такое?!» — подытожила она.

3 мая журнал Star Hit разместил материал, в котором говорилось о психическом расстройстве Плющенко-младшего. Отец мальчика назвал информацию клеветой и пообещал наказать виновных.

Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!