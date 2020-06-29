Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская в Instagram отреагировала на шутку телеведущего Ивана Урганта о муже.

Ургант пошутил о назначении Плющенко на должность тренера сборной России по фигурному катанию. «Как сказал Гном Гномыч (сын Плющенко и Рудковской Александр — прим. «Ленты.ру»), теперь осталось пристроить мать, и можно будет перевести дух», — заявил ведущий в эфире программы «Вечерний Ургант». «Что же я всем покоя не даю», — написала Рудковская в ответ.

О том, что Плющенко стал тренером сборной, стало известно 14 июня. Этот статус он получил после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой из группы другого специалиста — Этери Тутберидзе. Собственную академию «Ангелы Плющенко» бывший фигурист открыл в апреле 2017 года.

Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!