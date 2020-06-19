Минспорт прокомментировал назначение Плющенко тренером сборной России

Министерство спорта прокомментировало назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что кандидатура Плющенко соответствует общим принципам формирования списков в спортивные сборные России. Отмечается, что тренер был включен в список на основании решения исполкома Федерации фигурного катания на коньках России.

18 июня Плющенко заявил, что готов оказывать помощь всем спортсменам национальной команды. Он обратил внимание на то, что не просил об этой должности, а попал по регламенту, так как работает с одним из спортсменов сборной страны.

О том, что Плющенко стал тренером сборной, сообщалось 14 июня. Этот статус он получил после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой из группы другого специалиста — Этери Тутберидзе. Собственную академию «Ангелы Плющенко» бывший фигурист открыл в апреле 2017 года.

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