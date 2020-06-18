Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал назначение на должность тренера сборной России. Его слова приводит КП.

Плющенко заявил, что готов оказывать помощь всем спортсменам национальной команды. «Таковы регламент и правила Федерации фигурного катания. Если ты входишь в работу со спортсменами сборной страны, которых ты ведешь, ты должен встать на ставку, на зарплату, на центр специальной подготовки», — добавил он.

Олимпийский чемпион обратил внимание на то, что не просил об этой должности, а попал по регламенту, так как работает с одним из спортсменов сборной страны. «Конечно, первый номер — это Саша Трусова во взрослой сборной. Также это молодежка. Таких спортсменов у меня сейчас предостаточно», — сказал он.

О том, что Плющенко стал тренером сборной, сообщалось 14 июня. Этот статус он получил после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Трусовой из группы другого специалиста Этери Тутберидзе. Собственную академию «Ангелы Плющенко» бывший фигурист открыл еще в апреле 2017 года.

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